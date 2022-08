FOTO Cearta la Iasi, dezastru la Suceava. Situatia celui mai mare proiect de infrastructura rutiera din Moldova

Lucrarile la drumul Iasi - Suceava sunt in grafic, iar deficientele constatate in teren vor fi remediate. Cel putin asa sustine Consiliul Judetean (CJ), in contextul in care o analiza a situatiei acestui proiect va fi dezbatuta astazi in plen. In aceeasi sedinta, consilierii judeteni vor decide suplimentarea fondurilor pentru drum, in contextul cresterii costurilor din domeniul constructiilor.Cofinantarea administratiei judetene va ajunge, astfel, la peste 83 milioane lei. Valoarea intregului ... citeste toata stirea