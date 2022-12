Soferii care circula in zona dintre Horpaz si CUG trebuie sa aiba "nervi de otel".Distanta este parcursa in mai mult de jumatate de ora, in conditiile in care drumul este doar de cateva minute. Inconvenientul se datoreaza in principal faptului ca se formeaza cozi mari de camioane pe marginea drumului la Vama de la Tehnopolis. Masinile ocupa o banda si ... citeste toata stirea