FOTO Circulatia in jurul Iasului, misiune imposibila. Zeci de tamponari din cauza poleiului si a ghetusului

Jale mare la primele ore ale diminetii in zonele in panta din jurul Iasului, cu multiple coliziuni usoare care au blocat strazile, fiind la orele de varf la care oamenii isi duc copiii la scoala.Din Valea Lupului efectiv nu s-a putut iesi timp de aproape o ora, din cauza multiplelor coliziuni dintre masinile care nu au putut opri la timp pe ghetus. La fel in Miroslava si in Visan."Atentie maxima pe strada Sf Ilie din satul Visan: este polei. Identic si pe strada Visan : polei. ... citeste toata stirea