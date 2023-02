FOTO: "Coloseul Bragadiru", vestita cladire interbelica, va reaparea in centrul Iasului. Costa 3 mil. euro. Ce va functiona acolo?

Fostul cinematograf Tineretului va intra in acest an in proces de renovare. Intentia Ateneului National din Iasi, administratorul imobilului, este sa refaca imobilul dupa planul arhitectural al cladirii din perioada interbelica ("Coloseul Bragadiru"). La fel ca in cazul fostului cinema Victoria, lucrarile vor fi finantate din veniturile proprii ale Ateneului si din fondurile alocate anual de guvern pentru institutii de cultura. In prima faza, potrivit lui Andrei Apreotesei, directorul Ateneului, ... citeste toata stirea