Cei doi copii in varsta de 11 si 17 ani care au trecut saptamana trecuta printr-un transplant de rinichi pleaca astazi din spital.Acestia au fost primitorii rinichilor prelevati de la copilul in varsta de doi ani din Botosani, care a fost declarat in moarte cerebrala, iar parintii sai au dorit sa doneze organele pentru a salva alte vieti.Vedeti bucuria care se citeste pe ... citeste toata stirea