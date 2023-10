Vremea extrem de calduroasa pentru luna octombrie (28 de grade Celsius) a scos iesenii din casa.Unii se plimba prin parcurile din Copou, altii au ales imprejurimile Iasului pentru un picnic in natura.Sunt insa si doua zone in care iesenii sunt atrasi ca un magnet.In primul rand, la Mitropolie, desi sarbatorile Sf. Parascheva s-au terminat in urma cu o saptamana, sute de credinciosi stau la coada pentru a ajunge ... citeste toata stirea