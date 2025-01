FOTO - Cu portbagajele pline, la Mitropolie. Masa mare in parcarea de la Teatru

Este arhicunoscut faptul ca in Iasi exista mai multe comunitati de romi. An de an, in ziua de Boboteaza acestia vin cu toata familia la Mitropolie, pentru a lua parte la slujba, de unde iau sticle cu aghiasma mare. Pentru ei, sarbatoarea incepe inca din parcare, in zona Mitropoliei. Anul acesta, au intins mese mari pe care le-a umplut cu bunatatile din portbagaje si au sfintit totul cu aghiasma chiar acolo, inclusiv masinile.In fiecare an, romii de la Grajduri si din Ciurea vin pregatiti cu ... citește toată știrea