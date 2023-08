Soseaua Bucium fiind si ea in santier de modernizare, va fi creat un drum paralel cu pasajul, cu o trecere la nivel cu liniile de tren din dreptul Garii Socola.Aici ar urma sa fie amenajata trecerea la nivel cu liniile ferate"Nu se va inchide niciodata Pasajul Socola in totalitate. Solutia constructiva de reabilitare a pasajului prevede inchiderea partiala doar pe zonele in care se lucreaza", a anuntat primarul Mihai Chirica in ultima sedinta de plen a Consiliului Local. Proiectul de ... citeste toata stirea