FOTO Cum se va manca in spitalele iesene? Se dubleaza alocatia de hrana, dar toate alimentele sunt mai scumpe

De pe 1 iulie, cuantumul alocatiei de hrana in spitalele de stat va fi dublat, valoarea urmand sa fie de 22 de lei pe zi. Pana acum, pacientii din spitale aveau mese zilnice in medie in valoare de 11 lei, din care administratia unitatilor medicale trebuia sa asigure cele trei mese, tinand cont si de necesarul zilnic de calorii, pe categorii de regimuri. Managerii spitalelor din Iasi vad aceasta modificare ca "o gura de oxigen", avand in vedere scumpirile din ultima perioada, atat pentru ... citeste toata stirea