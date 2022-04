Ceata este destul de densa in aceasta perioada in primele ore ale diminetii. Soferii trebuie sa circule cu prudenta.Meteorologii emit periodic avertizari. In general, acestea expira repede.Sambata a fost ceata in aceste localitati din judetul Iasi: Iasi, Pascani, Tomesti, Holboca, Raducaneni, Lespezi, Halaucesti, Tatarusi, Stolniceni-Prajescu, ... citeste toata stirea