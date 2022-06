(FOTO) Doliu la Citadin dupa accidentul de azi-noapte. Angajatii, trimisi acasa

Dupa accidentul cumplit care a avut loc azi-noapte, in urma caruia patru lucratori de la Citadin si-au pierdut viata, compania locala a intrat in doliu.Potrivit unor angajati ai societatii, la Citadin s-ar fi decis ca astazi si maine sa nu se lucreze. Muncitorii ar fi fost chemati din posturi si li s-ar fi spus ca au liber.Din primele informatii, cei care au murit erau trei muncitori si un inginer, care se aflau in afara autoutilatarei.Echipa Citadin lucra la una dintre scurgerile ... citeste toata stirea