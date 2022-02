Soferul autoutilitarei cu sase decedati se numea Constantin Pralea.El era casatorit si avea doi copii. Alaturi de el au mai decedat inca cinci persoane din masina pe care o conducea plus soferul autocamionului. In total in urma tragicului accident si-au pierdut viata sapte persoane. Toti lucrau in echipa, in constructii. Accidentul a avut loc in jurul orei 6: ... citeste toata stirea