FOTO Eveniment emotionant la care a participat si un preot ucrainean refugiat

Slujba in slavona, cu enoriasi refugiati ucraineni, ieri la MitropolieRefugiatii din Ucraina au participat ieri la Sfanta Liturghie in cadrul Ansamblului Mitropolitan din Iasi, slujba fiind tinuta in limba slavona. Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, la slujba religioasa au participat numerosi refugiati aflati in Iasi, iar randuiala liturgica a fost savarsita de parintele Vladislav Nedelcu, nascut in Republica Moldova si vorbitor de limba rusa, slujitor la Biserica ... citeste toata stirea