FOTO - Exercitiu de incendiu la cladirea Moldova Center

In data de 21.09.2022, incepand cu ora 10:00, s-a defasurat un exercitiu de evacuare in caz de incendiu in cadrul cladirii Moldova Center, din centrul orasului. Exercitiul s-a realizat sub supravegherea reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului (ISUJ) Iasi. si a implicat declansarea unei alarme de incendiu si anuntarea prin 112 a evenimentului.Reprezentantii ISUJ Iasi au intervenit cu masini si echipamente specifice si au urmarit buna functionare a ... citeste toata stirea