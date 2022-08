FOTO Gazonul dintre trotuare si strada va fi inlocuit cu piatra sparta de mici dimensiuni. Ce parere aveti ?

In vreme ce frunzele multor copaci s-au uscat, spatiile verzi de pe marginea trotuarelor au devenit galbene de uscate ce sunt. Pe unele strazi, acestea au fost reamenajate: gazonul a disparut, fiind inlocuit cu pietris si, din loc in loc, flori. Ar putea fi o strategie de aplicat in tot orasul?Pe cateva strazi din Iasi, spatiile verzi de langa bordura au fost transformate radical. Reamenajarea consta in dispunerea catorva specii de plante ornamentale, in jurul carora gazonul a fost inlocuit ... citeste toata stirea