FOTO - George Simion, stropit cu cerneala de catre un participant la evenimentele din Piata Unirii

George Simion, unul dintre liderii AUR, a fost stropit cu cerneala pe obraz de catre unul dintre participantii la manifestatiile organizate cu ocazia Unirii Principatelor Romane.DECLARATIE Geoge Simion- "Eram in hora unirii si un individ a venit si a aruncat cu ceva albastru in mine. Nu ma tem, ma tem doar de Dumnezeu, suntem in mijlocul oamenilor, pot sa arunce cu ce vor. In ultimii 30 de ani politicienii s-au temut de popor, nu trebuie sa se teama. Nu stiu de ce a aruncat, nu mi-a zis ... citeste toata stirea