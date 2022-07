FOTO Grija mare unde va alimentati masina! Sunt preturi afisate de la 8,11 la 9,74 lei in Iasi

Reducerea de 50 de bani la litru aplicata de Guvern se resimte la unele benzinarii din Iasi. Mai jos aveti cateva preturi de la statiile de alimentare.In unele statii pretul a scazut sub 9 lei, iar altele forteaza piata cu preturi ce se apropie de 10 lei.Diferentele de pret se gasesc, in unele cazuri, la aceeasi retea.De exemplu la statia MOL din Podu de Piatra sunt urmatoarele preturi: 8,17 benzina, 8,75 motorina. In aceeasi retea, dar la o statie din Nicolina preturile afisate sunt mult ... citeste toata stirea