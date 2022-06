(FOTO) Iata propunerile firmelor internationale de arhitectura pentru Palas Campus 2

"Ziarul de Iasi" publica primele imagini care ilustreaza modul in care patru birouri de renume mondial au gandit dezvoltarea zonei Sf. Andrei - Palatul Culturii. Solutiile de arhitectura au devenit publice in aceasta dupa-amiaza, odata cu organizarea vernisajului expozitiei "Un Iasi pentru Viitor".Expozitia va fi deschisa publicului larg incepand de joi dimineata, de la ora 9.00 si pana pe 14 iulie. In deschiderea expozitiei de ... citeste toata stirea