La data de 26 septembrie 2023, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara in cadrul unei actiuni pe linia combaterii traficului de droguri de risc.Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca, in perioada martie 2020 - septembrie 2023, o persoana ar fi comercializat diferite cantitati de canabis, in judetul Iasi, cu sume cuprinse intre 80 si 300 de lei. ... citeste toata stirea