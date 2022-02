FOTO: Iesenii s-au mobilizat exemplar pentru a-i ajuta pe refugiatii din Ucraina

Iesenii s-au mobilizat exemplar, in numar foarte mare, intr-un exercitiu de solidaritate impresionant, pentru a ajuta refugiatii din Ucraina!"In cadrul campaniei umanitare "Ajutoare pentru refugiatii din Ucraina, punctele de colectare a ajutoarelor, care functioneaza zilnic, in intervalul orar 9.00 - 15.00, au fost amenajate in urmatoarele locuri:* Piata Unirii* Podu Ros (1001 Articole)* Esplanada Nicolina* Esplanada Oancea (Tatarasi)* Esplanada Mimoza (Pacurari)* Piata ... citeste toata stirea