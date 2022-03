Controlorii de la Compania de Transport Public (CTP) Iasi au fost echipati cu jachete/veste de culoare verde, pentru a le purta in timpul desfasurarii activitatii.Pana acum, controlorii urcau in mijloacele de transport in comun ca la "vanatoare", infiltrandu-se printre calatori si luandu-i ... citeste toata stirea