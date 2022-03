FOTO: Impact puternic in intersectia de la Rond Vechi. Un Renault, facut zob

Accident rutier grav in Rond Vechi, la intersectia care duce la Selgros.Un Renault Clio gri a fost facut praf in urma unui caz clasic de neacordare de prioritate. Impactul a fost unul puternic, dar nu au existat victime ranite grav. La fata locului a oprit si un echipaj de Terapie Intensiva Mobila, dar niciun iesean implicat in accident nu a avut nevoie de interventie medicala urgenta.O ambulanta a ajuns la circa 15 minute de la producerea accidentului.Se asteapta cel mai probabil ... citeste toata stirea