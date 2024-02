FOTO In fata lui Chirica au aparut doua casute. A fost ascuns un mesaj

Doua casute pentru comercianti au aparut brusc (si in premiera) in fata sediului AUR de pe bld. Stefan cel Mare. Coincindenta sau nu, cele doua casute acopera (partial) un afis de mari dimensiuni in care apare o imagine cu primarul Mihai Chirica, cu mesajul: "Iesenii te roaga frumos: Hotule, cara-te! Chirica, un primar al mafiei imobiliare".Cele doua casute sunt de tipul celor care, de regula, sunt amplasate in zona Primariei si a Palatului ... citește toată știrea