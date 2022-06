FOTO: In sfarsit, o imagine civilizata a transportului in Iasi: intalnire intre Pesa si Bozankaya in centrul orasului

Tramvaiele Pesa si Bozankaya, ultimele achizitii in materie de transport CTP in Iasi, s-au intalnit pe traseu.Tramvaiele 1 si 8 au ajuns unul langa altul in centrul Iasului, aratand, in sfarsit, o imagine moderna a transportului public.Diferentele dintre PESA si Bozankaya sunt destul de putine si tin in special de design interior si exterior. Un prim lucru care iese in evidenta este faptul ca PESA are tramvaie verde cu alb, iar Bozankaya sunt verde cu negru. In interior, scaunele sunt ... citeste toata stirea