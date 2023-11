In urma cu putin timp, pompieri ieseni aufost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in zona Cicoarei. Incendiul ar fi izbucnit la locuinta unei familii domiciliate pe Cicoarei 52.O persoana a avut nevoie de interventia medicilor dupa ce s-a intoxicat cu fum.In ultimele 24 de ore, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Sturdza"au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un stalp, in localitatea Dorobant, ... citeste toata stirea