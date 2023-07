Institutul "Cantacuzino" de la Iasi a ajuns in moarte clinica.Simbol al Iasului, dupa zeci de ani de productie exclusiva a unor vaccinuri si a imunostimulentului Polidin, fabrica de medicamente a fost lasata in paragina. Agentia Nationala a Medicamentului sustine ca de la finalul anului 2009 filiala Iasi a Institutului nu mai are autorizatie de functionare. ... citeste toata stirea