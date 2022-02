(FOTO) Kaufland a deschis azi, in Tatarasi, al cincilea supermarket din Iasi

Kaufland isi consolideaza prezenta pe piata locala prin deschiderea unui nou magazin in Iasi, situat in Tatarasi, in zona Doi Baieti, pe strada Aurel Vlaicu nr. 54A. Inaugurarea a avut loc azi, fiind al 5-lea hipermarket din oras, reteaua ajungand la 151 de unitati la nivel national. Odata cu aceasta investitie, Kaufland Romania creeaza aproape 100 de noi locuri de munca. Astazi, la fel si maine, clientii beneficiaza de reduceri si oferte speciale la articole alimentare si nealimentare.Cel ... citeste toata stirea