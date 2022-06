(FOTO) L-am vazut! Primele imagini cu ursul care da tarcoale Iasului

Prezenta ursului in padurea de la Dobrovat a devenit o certitudine. Dupa ce in zona au fost identificate in ultimele saptamani urme ale animalului, azi-noapte ursul a fost suprins de camere instalate in padure."Mos Martin s-a prezentat aseara la sedinta foto organizata special pentru el", a anuntat primarul din Dobrovat, Catalin Martinus, care a facut publice imaginile.De remarcat distanta pe care s-a deplasat ursul - daca e doar unul - in ultimele saptamani. Primele urme de urs au fost ... citeste toata stirea