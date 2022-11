FOTO - Locul secret in care Morel Bolea aducea fetele! Misterul crucii malteze de pe casa

Fondatorul asociatiei Kasta Morrely este vanat de procurorii DIICOT intr-un dosar de trafic de minori. El a fost retinut de procurori pentru 24 de ore. Suspiciunile in privinta lui Morel Bolea sunt mai vechi, iar, in decembrie 2020, ZDI a descoperit una din casele in care acesta aducea fete. Citeste mai jos cum au ajuns jurnalistii ZDI la vila barbatului.O mama disperata ca si-a pierdut fiica de la Kasta Morrely a implorat jurnalistii "Ziarul de Iasi" sa gaseasca vila secreta in care ... citeste toata stirea