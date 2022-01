FOTO - Moartea Buciumului: un urias proiect imobiliar va bloca intrarea in oras

Un proiect imobiliar de amploare este in avizare in aceste zile la Primarie. Noul ansamblu rezidential, propus de oameni de afaceri italieni, va avea un impact major asupra celei mai problematice intersectii din oras: Bucium - Poitiers - Trei Fantani. In apropierea acestui punct fierbinte din traficul iesean, unul care deja exaspereaza miile de ieseni din mai multe zone precum Bucium sau Visani, sunt propuse 17 blocuri de locuinte (10 etaje), un mall, 3 cladiri cu functiuni mixte (5 etaje), 14 ... citeste toata stirea