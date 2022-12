O locuinta din localitatea Andrieseni, judetul Iasi, a fost afectata in aceasta dimineata de un incendiu.In urma acestui incident nefericit, anuntat catre autoritati in jurul orei 5, si-a pierdut viata o femeie in varsta de 83 de ani. Ea a fost scoas din imobil de catre localnici ... citeste toata stirea