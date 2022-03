FOTO: Palatul Braunstein, "o rana care s-a transformat intr-o bijuterie"

Restaurarea cladirii a costat aproximativ 20 de milioane de lei.Palatul Braunstein a fost inaugurat ieri oficial de catre Primaria Iasi. Cladirea monument istoric poate fi data in folosinta la patru ani de la debutul lucrarilor.Restaurarea imobilului a intalnit mai multe piedici, inclusiv o respingere initiala a finantarii europene. Ulterior, banii au fost castigati in instanta de catre Primarie. Palatul va gazdui in special expozitii si activitati ale centrelor culturale europene prezente ... citeste toata stirea