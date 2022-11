FOTO - Palatul Culturii va fi iluminat in albastru in seara asta pentru a marca Ziua Mondiala a Diabetului

In ziua de 14 Noiembrie a fiecarui an, cladiri reprezentative din marile orase ale lumii sunt iluminate in culoarea albastra, culoarea simbol a luptei impotriva Diabetului, ca parte a miscarii internationale de crestere a constientizarii privind Diabetul Zaharat.Orasul Iasi este pe harta IDF (InternationalDiabetesFederation) din 2015: in acest an se implinesc 7 ani de cand Palatul Culturii este iluminat in albastru si apare pe site-ul Federatiei Internationale de Diabet, alaturandu-se astfel ... citeste toata stirea