FOTO Pe ce se mai cheltuie banii la Pascani. Termopane la o scoala veche unde cresc copaci in mijlocul claselor

Una dintre cele mai vechi scoli din Pascani a ajuns in stadiu avansat de degradare. Unele sali de clasa nu mai au acoperis iar in interior au inceput sa creasca copaci. De asemenea parchetul este distrus in totalitate iar peretii au inceput sa se darame Este vorba despre cladirea scolii din cartierul Vatra, unde au invatat elevi din invatamantul primar si a functionat ani de zile Casa Corpului Didactic.Din fata, cladirea arata bine si chiar a fost schimbata recent usa de la intrare.Cladirea ... citeste toata stirea