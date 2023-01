FOTO - Perchezitii la vama!

Ofiterii Serviciului protectie interna si anticoruptie (SPIA) al MAI in comun cu Procuratura Anticoruptie (PA) cu suportul Directiei integritate si supraveghere a Serviciului Vamal in cadrul unei operatiuni internationale initiate cu Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si Directia Generala Anticoruptie (DGA) a MAI a Romaniei, astazi 17.01.2023, au descins concomitent cu perchezitii in mai multe posturi vamale de pe ambele parti ... citeste toata stirea