FOTO - Presupusul vinovat pentru accidentul de la Baltati abia implinise 30 de ani si urma sa se casatoreasca

Radu Andrei, presupusul vinovat pentru accidentul din localitatea Baltati, a implinit 30 de ani in urma cu o luna. El se afla la volanul autocamionului. Barbatul locuia in localitatea Dumesti, unde recent isi achizitionase si un teren.UPDATE:Unchiul soferului de camion, presupusul vinovat pentru accidentul mortal de la Baltati, sustine ca baiatul lucra de patru ani la firma respectiva. Inainte el a mai lucrat in Anglia. Baiatul urma sa se casatoreasca in septembrie. Firma la care lucra ... citeste toata stirea