FOTO Se naste cel mai mare Penny din Iasi. Va fi amplasat in Bucium

Family Market si Lidl din Bucium vor avea un concurent pe partea de alimentatie publica in imediata vecinatate: Penny va deschide un supermarket la intersectia sos. Bucium cu Fundac Socola, pe un teren de aproape 9.000 mp.Proiectul de Plan Urbanistic Zonal (PUZ) se afla in etapa de consultare publica si, cel mai devreme, lucrarile ar putea incepe in primavara anului 2023. In august 2021, APIX.ro a scris despre faptul ca terenul de 9.000 mp a fost achizitionat de Penny pentru o suma de peste 2 ... citeste toata stirea