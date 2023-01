FOTO Sute de credinciosi asteapta sfintirea apelor in curtea Mitropoliei

Sute de oameni sunt deja in curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, asteptand inceperea slujbei de sfintire a apelor, de Boboteaza.UPDATE ORA 11:50Are loc sfintirea credinciosilor:UPDATEIPS Teofan sfinteste apa din curtea Mitropoliei:UPDATES-a umplut si piata din fata Catedralei, oamenii strangandu-se pentru a asculta cuvantul de binecuvantare pentru noul an al IPS Teofan."Apa cea mare, agheasma cea binecuvantata, care se ofera poporului in aceasta sfanta zi prin rugaciune, prin ... citeste toata stirea