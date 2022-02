FOTO: Tragedie la Baltati! Un pieton s-ar fi aruncat in fata unei masini

Tragedie la Iasi in dimineata zilei de luni, 14 februarie 2022. Un accident rutier mortal a avut loc in comuna Baltati, din judetul Iasi. Un barbat ramas deocamdata neidentificat a murit dupa ce s-ar fi aruncat in fata unei masini condusa de un tanar in varsta de 21 de ani. Evenimentul rutier s-a produs pe drumul dintre Valea Oilor, comuna Baltati si localitatea Podisu. La fatalocului a intervenit o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare, EPA din cadrul Sectiei de Pompieri Tg. ... citeste toata stirea