FOTO Un elev iesean, viitor preot, disparut din luna decembrie, a fost gasit mort in raul Moldova. Isi dusese iubita la scoala

Un tanar de 18 ani, nascut in judetul Iasi, elev la seminarul teologic Liceul Teologic "Episcop Melchisedec Stefanescu" din Roman, la clasa de religie pastorala, disparut in luna decembrie a anului trecut a fost gasit ieri mort in raul Moldova, pe raza localitatii Cotu Vames.Deznondamant tragic in cazul elevului de seminar, de 18 ani, disparut la inceputul lunii decembrie 2022 din orasul Roman. Trupul lui Dionisie Iamandi a fost gasit ieri, 21 ianuarie, in raul Moldova, la aproape 7 saptamani ... citeste toata stirea