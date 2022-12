FOTO Varianta Rediu, proaspat asfaltata, urmeaza sa fie sparta. Gurile de canal s-au facut aiurea

Teoretic, santierul de modernizare a strazii Varianta Soseaua Rediu mai are trei luni pana la expirarea termenului de finalizare a lucrarilor, prevazute pe toata lungimea de 596 metri. Practic, mai are desteptat deoarece unele lucrari s-au facut aiurea.Licitatia pentru aceasta strada si altele doua din cealalta parte a orasului (Albinet si Hotin) a fost lansata in august 2021, adjudecata in ultima zi a anului trecut, ordinul de incepere a lucrarilor fiind semnat la sfarsitul lunii martie de ... citeste toata stirea