FOTO/VIDEO - Actorul Dan Bordeianu vine la Iasi. El va participa la premiera filmului "Cautatorul de vant"

Lungmetrajul "Cautatorul de vant"va rula intr-o proiectie de gala la Cinema Ateneu din Iasi, luni, 14 martie 2022, de la ora 20:00, in prezenta regizorului Mihai Sofronea si actorului din rolul principal, Dan Bordeianu. Productia "Cautatorul de vant" a avut premiera la TIFF - Transilvania International Film Festival 2021 si a fost inclusa in competitia oficiala Sofia International Film Festival.Filmul "Cautatorul de vant"este o poveste despre viata si moarte care ne plaseaza in situatia ... citeste toata stirea