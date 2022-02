Constantin Ilioaie a fost adus la Judecatoria Iasi unde procurorii vor cere arestarea lui pentru 30 de zile.In seara de 2 februarie, barbatul de 38 de ani a furat un autoturism si in timp ce conducea a lovit alte doua masini in Alexandru.Pe 3 februarie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat o perchezitie in ... citeste toata stirea