FOTO/VIDEO Incendiu urias la cladirea Oxigen, langa Spitalul de Recuperare. Zeci de ieseni in sala de sport

Pompierii ieseni au fost solicitati sa intervina la stingerea unui incendiu care a izbucnit la cladirea Oxigen, langa Spitalul de Recuperare.UPDATE:Incendiul a fost lichidat. Pompierii verifica fiecare incapere din complex, pentru a stinge orice focar si pentru a inventaria pagubele produse in urma incendiului. Cauza probabila de producere a incendiului este in curs de stabilire. Potrivit ISU, primul apel in cazul incendiului a fost la ora 12.43, iar grupa operativa a fost activata incepand ... citeste toata stirea