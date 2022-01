(FOTO-VIDEO): Marsul unionist de la Iasi: manifestantii s-au deplasat pana in Piata Unirii

In fata Palatului Culturii, cateva sute de oameni se pregatesc pentru un mars unionist.UPDATE:Liderii AUR au ajuns in Piata Unirii impreuna cu participantii la marsul unionist. "Stim ca Moldova este batjocorita, pentru ca nu are acces la bunastare", a preluat George Simion ideea asociatiilor proautostrada in discursul lui. George Simion a mai spus: "Suntem astazi aici pentru ca este dreptul nostru sa fim aici. Noi suntem reprezentantii poporului roman. Autoritatile au incercat sa impiedice ... citeste toata stirea