FOTO&VIDEO: Radarele NATO de la Iasi. Vad pana la Kiev si Istanbul, dar pot fi si tinte strategice

Radarul Doppler de la Barnova si cel militar de la Miroslava "lucreaza" intens in aceste zile. Daca pana de curand parea o fieratanie abandonata si nemiscata, radarul de radiolocatie de la Miroslava se invarte de cateva zile non-stop, scrutand cerul catre est. In partea de sud a Iasului, radarul NATO din padurea Barnova, alb, imens si rotund, are parte de asemenea de o activitate militara intensa in jurul lui. Acesta a fost amplasat in anul 2002, finantat de guvernul SUA, oficial ca radar meteo. ... citeste toata stirea