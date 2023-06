Comunitatea LGBTQ si gruparile pro-familie s-au confruntat in mesaje ofensatoare la editia din acest an a marsului "Pride" * organizatorii marsului au afirmat ca intentia lor este aceea de a crea vizibilitate comunitatii si persoanelor LGBTQ, adesea marginalizate de autoritati si nedreptatite de legislatia romaneasca, in vreme ce tabara adversa spun ca pacatele contra firii nu trebuie acceptate drept normalitate si promovate in spatiul publicAl treilea mars "Pride" a avea loc azi incepand cu ... citeste toata stirea