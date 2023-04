Complexul Palas Campus este inaugurat astazi in prezenta ambasadorului SUA in Romania Kathleen Kavalec, a premierului Nicolae Ciuca si altor oficiali guvernamentali si locali.Lucrarile la Palas Campus au demarat in luna iulie 2020, iar investitia totala trece pragul de 120 milioane lei. In total, sunt sase corpuri de cladire, interconectate intre ele: 54.000 mp de spatii de birouri clasa A si 6.000 mp spatii dedicate restaurantelor si serviciilor, facilitati pentru conectivitate si mobilitate ... citeste toata stirea