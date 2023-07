Infernul pune stapanire pe Grecia in cea mai calda zi din istoria tarii. Izbucnesc noi si noi incendii nu doar in Rodos, ci si in Corfu si Evia, alte destinatii in care acum sunt foarte multi romani in vacanta.Cea mai mare operatiune de evacuare continua, zeci de mii de oameni au fost salvati din zonele afectate de foc.https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2023/07/WhatsApp-Video-2023-07-24-at-19.34.09-1.mp4Paradisul din Rodos s a transformat in iad pentru sute de mii de oameni, localnici ... citeste toata stirea