Un "pradator sexual" in varsta de 60 de ani, fotograf, a fost arestat zilele trecute de catre politisti dupa ce ar fi pipait in zonele intime mai multe fete care ii pozau. Agresiunile sexuale ar fi avut loc in studioul sau foto din municipiul Iasi. Pradatorul ar fi ruda cu un alt "personaj" care a "brevetat" metoda studioului foto pentru a atrage tinere care vor sa pozeze in stilul Budoar: Ionel Onofras, fostul primar al municipiului Iasi de dupa 1989, arestat si el pentru ca ar fi agresat ... citeste toata stirea